Cementir, ok assemblea a bilancio 2021 e dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Cementir Holding ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2021 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,18 Euro per ciascuna azione emessa e in circolazione (0,14 Euro nell'esercizio 2020), per un importo complessivo pari a 27.994 migliaia di Euro utilizzando a tal fine il risultato dell'esercizio per 5.309 migliaia di Euro, gli utili a nuovo per 14.676 migliaia di Euro e la riserva sovrapprezzo azioni per 8.009 migliaia di Euro.

Il dividendo sarà posto in pagamento - al lordo delle eventuali ritenute di legge - il 25 maggio 2022 previo stacco della cedola n. 3 in data 23 maggio 2022 e record date alla data del 24 maggio 2022.

I soci hanno inoltre deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'integrazione del Consiglio con la nomina di Adriana Lamberto Floristan quale Non-Executive Director per la stessa durata degli altri consiglieri e dunque fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, in aggiunta agli otto Non-Executive Directors attualmente in carica per un numero complessivo di Consiglieri pari a dieci.

La nomina consegue il risultato di aumentare il numero di amministratori indipendenti e rafforzare la diversità nella composizione del Consiglio, in coerenza con il Board Profile, per nazionalità, genere e competenze.