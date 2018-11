Cementir Holding, utili e ricavi in aumento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cementir Holding chiude i primi nove mesi dell'anno conpari a 893,1 milioni di Euro, in crescita del 4,8% rispetto a 852 milioni di euro dello stesso periodo del 2017, per la variazione del perimetro di consolidamento che ha determinato un aumento dei ricavi di circa 70,8 milioni di Euro relativi a Lehigh White Cement Company (LWCC), consolidata integralmente a partire dal 1° aprile 2018.Ildelle attività continuative si è attestato a 138,8 contro gli 89,3 milioni dei primi nove mesi di un anno fa.Ilè pari a 163 milioni in aumento del 5,2% (rispetto ai 154,9 milioni di Euro del medesimo periodo del 2017). Il risultato - spiega la società in una nota - ha beneficiato "da un lato del contributo di LWCC per 12,3 milioni di Euro e del miglioramento in Belgio e Cina, dall'altro ha risentito del peggioramento dei risultati in Egitto per il coprifuoco introdotto nel mese di febbraio ed il conseguente fermo di tutte le attività di trasporto fino al mese di maggio, in Turchia e in misura minore in Norvegia e Malesia".L'netto al 30 settembre 2018 è pari a 339,6 milioni di Euro, in diminuzione di 197 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2017.