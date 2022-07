Cementir Holding, utile 1° semestre in aumento a 66,6 milioni

Mercoledì 27 Luglio 2022, 18:15







(Teleborsa) - Cementir Holding riporta nel primo semestre ricavi per 811 milioni di euro, in aumento del 22% rispetto ai 664,5 milioni di euro del primo semestre 2021. Il Margine operativo lordo di 143,8 milioni di euro risulta in aumento del 7,7% sui 133,5 milioni di euro del primo

semestre 2021.



Il periodo chiude con un utile netto di Gruppo a 66,6 milioni di euro, in crescita del 39,1% rispetto ai 47,9 milioni di euro del primo

semestre 2021.



L'Indebitamento finanziario netto si attesta a 79,5 milioni di euro a confronto con i 137,6 milioni di euro al 30 giugno 2021.