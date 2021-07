Cementir alza target 2021 dopo un primo semestre positivo

Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:00

(Teleborsa) - Cementir Holding, azienda del gruppo Caltagirone che produce e distribuisce materiali per l'edilizia, ha registrato ricavi pari a 664,5 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 16,5% rispetto ai 570,4 milioni di euro del primo semestre 2020. Il margine operativo lordo è stato di 133,5 milioni di euro (+36,6%), mentre l'utile netto di gruppo pari a 47,9 milioni di euro (+139,6%). L'Indebitamento finanziario netto si è assestato a 137,6 milioni di euro (280,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), in calo del 51%.

"Nonostante i risultati del 2020 abbiano risentito del lockdown dovuto al Covid-19, nel corso del 2021 tutti i mercati in cui operiamo stanno mostrando segnali di vivacità ed in particolare la Turchia sta recuperando in misura significativa", ha commentato Francesco Caltagirone Jr, Presidente e Amministratore Delegato.

Alla luce dell'andamento dei risultati del primo semestre, Cementir Holding ha aumentato la guidance per l'intero esercizio 2021. Ora la società prevede di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,35 miliardi di euro (in precedenza indicati a 1,3 miliardi di euro) e un margine operativo lordo compreso tra 295 e 305 milioni di euro (in precedenza tra 285 e 295 milioni di euro), un indebitamento finanziario netto a fine 2021 confermato a circa 30 milioni di euro.