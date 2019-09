Cembre, titolo forte dei risultati ignora downgrade Banca Akros

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo Cembre, che avanza dello 0,24% a circa mezz'ora dalla chiusura delle contrattazioni.Il titolo si avvia verso un finale positivo forte dei risultati semestrali, annunciati la vigilia, ignorando di fatto il taglio del giudizio deciso da Banca Akros. Gli analisti dell'ufficio studi hanno portato lae abbassato ilIl confronto del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cembre rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo di Cembre mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 21,35 Euro. Rischio di discesa fino a 21,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 21,6.