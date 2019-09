Cembre, nel semestre fatturato consolidato in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati positivi per Cembre nei primi sei mesi del 2019. Il Gruppo ha evidenziatograzie al positivo contributo del consolidamento di, acquisita con effetto dal primo maggio 2018, senza il cui apporto l'incremento delle vendite consolidate del primo semestre 2019 sarebbe stato pari allo 1,5 per cento. I dati al 31 agosto 2019 evidenziano ricavi consolidati progressivi in crescita del 3,8%, senza il consolidamento di IKUMA KG la crescita organica sarebbe stata pari all'1,6 per cento., corrispondenti al 27,2% dei ricavi delle vendite, è salito del 10,9% rispetto a quello del primo semestre 2018, pari a 18,9 milioni di euro, corrispondenti al 25,7% dei ricavi delle vendite., rispetto agli 11,7 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. L'incidenza percentuale dell'utile netto sul fatturato rappresenta quindi il 16,1% delle vendite, contro il 16,0% del primo semestre 2018.ad un valore negativo di 4,7 milioni di euro al 30 giugno 2019, sconta gli effetti dell'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16, che ha comportato l'iscrizione tra le passività finanziarie non correnti di 5,0 milioni di euro e tra le passività finanziarie correnti di 1,3 milioni di euro, quali passività per beni in leasing, nonché il pagamento di dividendi per 15 milioni di euro da parte della Capogruppo e investimenti in immobilizzazioni per 5,8 milioni di euro. Al 30 giugno 2018, la posizione finanziaria netta era positiva per 4,0 milioni di euro. Si segnala che, al netto degli effetti dell'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16, la posizione finanziaria al 30 giugno 2019 sarebbe stata positiva e pari a 1,6 milioni di euro.", ha dichiarato l'AD di Cembre,Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,19%.