Cellularline, vendite in aumento del 37% nel primo semestre 2022

(Teleborsa) - Cellularline, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha registrato ricavi delle vendite pari a 54,6 milioni di euro nel primo semestre del 2022, in aumento del 37,4% rispetto al primo semestre 2021 (39,7 milioni di euro). In particolare, dopo un incremento di oltre il 40% nel primo trimestre 2022, il gruppo ha registrato un'ulteriore crescita del +35,3% nel secondo trimestre. L'indebitamento finanziario netto è pari a 40,2 milioni di euro (37,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021), inclusivo di debiti IFRS 16 per 5 milioni di euro (1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021).

Commentando i risultati, Cellularline afferma che alla positiva performance del primo semestre hanno contribuito sia la ripresa della domanda del mercato domestico sia di quello internazionale. Quest'ultimo sta beneficiando anche del forte incremento delle vendite consuntivate da Worldconnect, grazie all'aumento del traffico registrato nel canale Airport Travel Retail. La neo-acquisita Coverlab - startup attiva nel canale social commerce - ha contribuito per 0,6 milioni di euro nel periodo, per cui l'evoluzione dei ricavi like-for-

like si è attestata a +36%.

Viene sottolineato che i risultati sono stati resi noti nel contesto della manifestazione di interesse, preliminare e non vincolante, di Esprinet del 6 maggio scorso, avente ad oggetto l'eventuale promozione di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria finalizzata al delisting della società, "al fine di consentire a tutti gli azionisti, e in generale al pubblico, di disporre di informazioni aggiornate in relazione all'andamento di Cellularline".