Cellularline si rafforza in Francia. Accordo commerciale con DS Distribution Nord

(Teleborsa) - Cellularline ha siglato un nuovo contratto di distribuzione con i DS Distribution Nord, primario distributore operante nel mercato franceseoperante nella distribuzione di massa, che consentirà alla società specializzata in accessori per la telefonia di rafforzare il presidio nel canale principale del secondo mercato europeo, nel quale ad oggi la presenza del Gruppo presenta ampi margini di sviluppo.Il contratto, che ha validità sino al 31 dicembre 2020 ed sarà successivamente rinnovabile di anno in anno, è stato formalizzato in occasione della Fiera di Barcellona, Mobile World Congress, tenutasi a fine febbraio 2019, dal CEO di Cellularline, Marco Cagnetta, e del General Manager di DS Distribution Nord, Gilles Misonnier.DS Distribution Nord distribuirà i prodotti a marchio Cellularline e AQL nel canale Mass Merchandise in Francia, all'interno del quale operano circa 4 mila retailer indipendenti e dove la società d'oltralpe opera con circa 150 persone dedicate.Cellular line prevede che l'attivazione dei nuovi clienti avvenga progressivamente a partire dal secondo trimestre 2019 e che quindi l'impatto sul fatturato dell'anno in corso sarà a pieno regime a partire dal secondo semestre 2019.La società segnala poi che, anche grazie alla partnership con DS Distribution Nord, è in corso di formalizzazione un accordo di fornitura con un player francese operante nel canale Mass Merchandise con oltre 1.500 punti vendita, per i quali Cellularline, attraverso DS Distribution Nord, diventerà fornitore prevalente a partire dal secondo trimestre 2019.