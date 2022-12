Cellularline, si dimette il CFO Davide Danieli

Lunedì 12 Dicembre 2022, 12:00







(Teleborsa) - Cellularline, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha comunicato le dimissioni di Davide Danieli, Chief Corporate e Financial Officer, Investor Relator e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Presentate in data odierna "per motivi personali", le dimissioni avranno decorrenza dall'8 gennaio 2023. Danieli continuerà comunque a mantenere la carica di consigliere nel CdA.



Il presidente Antonio Luigi Tazartes e i co-CEO Christian Aleotti e Marco Cagnetta hanno espresso "rammarico per la decisione", pur ringraziando Danieli per il contributo professionale. Sono state avviate le attività di selezione di un successore.