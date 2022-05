Cellularline, mandato per individuare advisor su OPA Esprinet

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline ha preso atto della manifestazione di interesse non vincolante con cui Esprinet ha comunicato di essere interessata alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria finalizzata al delisting della società.

Il Consiglio ha dunque conferito "mandato a un comitato interno al Consiglio di Amministrazione per indentificare gli advisor finanziari e legali che assisteranno la Società nell'ambito del processo di valutazione della manifestazione di interesse non vincolante".

Esprinet, gruppo attivo nella vendita e distribuzione di apparecchi informatici, ha presentato a Cellularline una proposta non vincolante al prezzo di 4,41 euro per ciascuna azione. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 27,5% rispetto alla chiusura in Borsa di venerdì, 6 maggio, e di circa il 18% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Cellularline nei tre mesi precedenti la data del 5 maggio 2022.

Esprinet ha richiesto al consiglio di amministrazione di Cellularline un riscontro alla manifestazione di Interesse per l'offerta pubblica di acquisto entro i prossimi dieci giorni.

La Manifestazione d'Interesse richiede una due diligence confermatoria su determinate aree e una serie di condizioni: adesioni almeno pari al 90% del capitale sociale di Cellularline; il mancato verificarsi di circostanze che possano influire negativamente sulla situazione di Cellularline; l'ottenimento delle autorizzazioni antitrust e golden power richieste. "Qualora ad esito della Potenziale Offerta siano raggiunte le necessarie soglie di partecipazione azionaria, Esprinet - si legge - procederà al delisting di Cellularline".