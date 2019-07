Cellularline, il 22 luglio passerà allo STAR dall'AIM Italia

(Teleborsa) - Cellularline conquista il segmento STAR di Borsa Italiana. A partire da lunedì 22 luglio 2019, le azioni ordinarie e i warrant della Società che opera nel settore degli accessori per smartphone e tablet sbarcheranno sul Mercato Telematico Azionario (MTA), con la qualifica STAR. Contestualmente gli strumenti finanziari verranno esclusi dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia.



Il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul MTA, Segmento STAR, è stato approvato oggi (18 luglio 2019) dalla Consob.



Lanciato nel 1990 dall'azienda reggiana Cellular Italia S.p.A., nata come società di distribuzione per i primi telefoni cellulari, il marchio Cellularline deve oggi la sua leadership ad un'esperienza di oltre 25 anni nel settore della telefonia.







© RIPRODUZIONE RISERVATA