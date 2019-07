Cellularline debutta sullo STAR

(Teleborsa) - E' operativo da oggi il passaggio di Cellularline al segmento STAR di Borsa Italiana. La società reggiana specializzata in accessori per telefonini e smartphone, proveniente da una esperienza sul mercato AIM Italia, a partire da giugno 2018, ha deciso di fare il salto e passare sul MTA, conquistando un posto nel segmento dedicato alle società con interessanti prospettive di crescita future.



Purtroppo, il debutto allo STAR è un po' sottotono, in quanto il titolo segna oggi un frazionale ribasso dello 0,82%. Da inizio anno Cellularline ha ceduto circa l'8%.



Fondata nel 1990, la società è da oltre 25 anni attiva con i marchi Cellularline, AQL e Interphone. © RIPRODUZIONE RISERVATA