Cellularline contesta valutazioni Esprinet: affermazioni immotivate

Giovedì 21 Luglio 2022, 08:15







(Teleborsa) - Cellularline, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha affermato che le osservazioni di Esprinet su di essa, nell'ambito della promozione di un'OPA, "appaiono meramente strumentali rispetto agli interessi dell'offerente", mentre le affermazioni su un potenziale rischio di svalutazione di alcune poste patrimoniali sono descritte come "confuse, contraddittorie e immotivate".



Ieri Esprinet, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha comunicato la promozione dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria con il veicolo 4 Side Srl. Ha però abbassato il prezzo dell'OPA a 3,75 euro per azione dai 4,41 euro comunicati in precedenza perché "le risultanze della due diligence limitata hanno fatto emergere un potenziale rischio di svalutazione di alcune poste patrimoniali del capitale circolante".