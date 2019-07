Cellularline, Consob approva prospetto informativo per quotazione a MTA

(Teleborsa) - Cellularline rende noto che il proprio prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul MTA è stato approvato e pubblicato in mattinata dalla Consob. Il documento è a disposizione presso la sede legale della Società in Reggio Emilia, Via Grigoris Lambrakis n. 1/A, nonché sul sito internet della Compagnia.



La data di inizio delle negoziazioni sul MTA, con la contestuale esclusione degli stessi strumenti finanziari dal mercato AIM Italia saranno stabiliti da Borsa Italiana con successivo avviso. Con il medesimo avviso Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione, attribuirà alle azioni ordinarie della Società la qualifica STAR.







Al momento, il titolo di Cellularline perde l'1,11%. © RIPRODUZIONE RISERVATA