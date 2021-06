Cellularline acquisisce il 55% del capitale di Nicotina Group

(Teleborsa) - Cellularline, società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, acquisisce il 55% del capitale sociale di Nicotina Group, azienda di e-commerce attiva nel segmento custom degli accessori per smartphone con il marchio Coverlab. Attraverso questa operazione Cellularline "potrà fare leva sul know-how innovativo di Coverlab", aumentare le sue vendite sui canali digitali e aprirsi al segmento custom dell'accessoristica per smartphone, per "soddisfare le sofisticate esigenze di una nicchia di mercato premium", sottolinea in un comunicato. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 300 mila euro ed è prevista l'opzione di salire al 100% entro il 2026.

Nel 2020, suo secondo anno di attività, Coverlab ha registrato un fatturato di 240 mila euro, in aumento dai 130 mila euro del 2019, di cui circa il 46% sui mercati internazionali. Nel primo trimestre del 2021 il tasso di crescita è del 30% circa, ed è prevista un'ulteriore accelerazione nel corso dell'anno grazie al progressivo allargamento e profondità della gamma prodotti.

"Questa operazione, per quanto di economics contenuti, ha un valore strategico notevole perché innesta know-how altamente innovativi all'interno del gruppo Cellularline - ha commentato Christian Aleotti, Co-CEO di Cellularline - Siamo certi che questo porterà il gruppo a cogliere maggiori opportunità sul fronte del digitale, accelerando la strategia di rafforzamento del canale e-commerce. Inoltre, il segmento custom integra la nostra offerta e ci permette di aprirci a nuove e interessanti fasce di consumatori. Siamo certi che il marchio Coverlab potrà crescere significativamente e in maniera sinergica con gli altri marchi del gruppo".

Cellularline presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 4,49. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 4,523 e primo supporto stimato a 4,463.

