(Teleborsa) -, società spagnola attiva nel business delle torri, ha chiuso il 2020 con, un EBITDA di 1,182 miliardi di euro (+72%) e un cash-flow libero ricorrente in aumento del 75% 610 milioni di euro. Il risultato netto è stato negativo per 133 milioni di euro, a causa di maggiori ammortamenti, quasi raddoppiati rispetto al 2019 (+94% sul 2019), e costi finanziari (+83%) associati al processo di espansione geografica.Durante l'anno scorso la società è infatti entrata in, e si è consolidata sui mercati chiave come Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Oggi Cellnex ha anche annunciato un nuovo accordo in Polonia per l', che gestisce sia torri di telecomunicazione che apparecchiature di trasmissione voce e dati e fibra fino alla torre. La transazione comporta un investimento di circa 1,6 miliardi di euro.di Cellnex, ha definito il 2020 "un anno eccezionale per Cellnex in un contesto a sua volta eccezionale". "Le nuove operazioni di crescita in Portogallo, in Francia, in Italia, in Austria, Danimarca, Svezia, Polonia, Regno Unito, Irlanda e Paesi Bassi, hanno consolidato e ampliato la presenza di Cellnex in Europa - ha aggiunto - Abbiamo annunciato, a cui vanno aggiunti ulteriori 9 miliardi di euro annunciati nel corso di queste prime settimane del 2021".I servizi di infrastrutture per operatori di telecomunicazioni mobili hanno contribuito per un 79% ai ricavi totali, 1,276 miliardi di euro, con una crescita dell'83% rispetto al 2019. L'attività delle infrastrutture di radiodiffusione ha rappresentato il 14% dei ricavi, pari a 227 milioni di euro. Al 31 dicembre, il 67% dei ricavi e un 75% dell'ebitda sono generati fuori dal mercato spagnolo. L'Cellnex ha migliorato le suecon ricavi tra 2,405 e 2,445 miliardi di euro, un EBITDA tra 1,815 e 1,855 miliardi e una crescita del flusso di cassa ricorrente pari al 50% (905-925 milioni di euro).