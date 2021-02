(Teleborsa) - Cellnex ha raggiunto un accordo di esclusiva per acquisire il 100% di Hivory in Francia, l'operatore di torri di telecomunicazioni che gestisce 10.500 siti che servono principalmente SFR.



L'intesa, raggiunta con con Altice France e Starlight Holdco, prevede un investimento di 5,2 miliardi da Cellnex, oltre a ulteriori 0,9 miliardi nei prossimi 8 anni che puntano ad altri 2.500 nuovi siti.



"L'importanza di un accordo che enfatizzi la logica alla base del modello di business e la proposta di valore degli operatori di infrastrutture di telecomunicazioni neutrali e indipendenti. Con l'acquisizione di Hivory, ora lavoreremo in Francia con tre dei grandi operatori di telefonia mobile in questo mercato come anchor tenant, favorendo la condivisione delle infrastrutture", ha sottolineato l'amministratore delegato di Cellnex, Tobias Martinez. © RIPRODUZIONE RISERVATA