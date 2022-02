Celanese compra divisione di DuPont per 11 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Celanese, società statunitense di materiali chimici e speciali, ha raggiunto un accordo per acquisire la maggioranza del business Mobility & Materials (M&M) di DuPont per 11 miliardi di dollari in contanti. Nell'ambito dell'operazione, Celanese acquisirà: una rete di produzione globale di 29 strutture; contratti e accordi con clienti e fornitori; un portafoglio di proprietà intellettuale, inclusi circa 850 brevetti con risorse tecniche e di ricerca e sviluppo associate; circa 5.000 dipendenti altamente qualificati.

"L'acquisizione del business M&M è un importante passo avanti strategico e fa di Celanese la principale azienda globale di materiali speciali", ha affermato Lori Ryerkerk, presidente e amministratore delegato. "M&M sarà un'aggiunta di alta qualità ai mercati emergenti e sbloccherà opportunità significative per generare ulteriore valore per clienti e azionisti", ha aggiunto.

Entro i primi quattro anni dalla chiusura della transazione, Celanese prevede di ottenere sinergie di circa 450 milioni di dollari. L'acquisizione dovrebbe aumentare immediatamente l'utile per azione rettificato, con un aumento previsto di 4 dollari o più per azione una volta raggiunte le sinergie complete entro il 2026. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi intorno alla fine del 2022.

