Manovra, salta proroga cedolare affitti negozi. Confedilizia: più tasse dal 2020

Ultimo aggiornamento: 14:35

Niente proroga per la cedolare sui negozi. La cedolare secca al 21% introdotta lo scorso anno sugli affitti di immobili commerciali, nonostante le diverse proposte di maggioranza e opposizione, non sarà confermata anche per il 2020. Ieri in serata ieri in commissione Bilancio sono stati bocciati gli emendamenti delle opposizioni sul tema, il Pd ha ritirato la sua proposta mentre quelle analoghe di M5S e Iv sono state trasformate in ordini del giorno.«Si elimina l'unica misura con la quale vi era speranza di rianimare un comparto in crisi», afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. «La scorsa notte - riferisce Testa - il Governo e la maggioranza hanno deciso di annullare la cedolare secca del 21 per cento sugli affitti dei negozi, che era stata introdotta un anno fa con l'intento di limitare la gravissima crisi dei locali commerciali. Si tratta di una decisione sorprendente».«La necessità della cedolare - prosegue - era talmente evidente che a richiederla erano state anche le associazioni dei commercianti, convinte anch'esse che l'eccesso di tassazione sui proprietari dei locali affittati ostacolasse l'apertura di nuove attività. In assenza della cedolare il proprietario è infatti soggetto all'Irpef, all'addizionale regionale Irpef, all'addizionale comunale Irpef e all'imposta di registro, per un carico totale che può superare il 48% del canone e al quale deve aggiungersi la patrimoniale Imu-Tasi, oltre alle spese di manutenzione dell'immobile e al rischio morosità (per non parlare degli effetti provocati dalla preistorica regolamentazione dei contratti di locazione interessati)».«Insomma - conclude il presidente di Confedilizia - mentre ci si straccia le vesti per l'espansione di Amazon e per la moria di negozi, si elimina l'unica misura con la quale vi era speranza di rianimare un comparto in crisi, contribuendo anche a migliorare l'aspetto delle nostre città, combattendo degrado e insicurezza.Davvero incredibile».