CdR, newco Bice lancia OPA obbligatoria e punta a riammissione su AIM Pro

Martedì 5 Ottobre 2021, 18:45







(Teleborsa) - Stefano Taioli, tramite la newco Bice, ha acquisito il 38,34% del capitale sociale di CdR Advance Capital, società sospesa dall'AIM Italia e che opera nel settore delle special situation aziendali (concentrandosi nelle attività distressed). Ora lancerà un'OPA obbligatoria sulle restanti azioni CdR Advance Capital.



Il prezzo offerto per il 61,66% di CdR è fissato in 0,0034 euro per ciascuna azione A, sospese dalle negoziazioni sull'AIM Italia con un provvedimento di Borsa Italiana il 13 gennaio del 2020. L'operazione è anche finalizzata alla riammissione delle azioni alle negoziazioni sul segmento professionale Aim Pro di Borsa Italiana. Previsto un raggruppamento delle azioni A e B in circolazione e un aumento capitale in cinque anni fino a 20 milioni. La prima tranche, per almeno 5 milioni entro il 2021, servirà a ricostituire il flottante necessario alla riammissione in Borsa.



Al completamento dell'operazione, CdR verrà ridenominata ABC Company e e modificherà il proprio modello operativo. Verrà infatti sviluppato un modello di business misto, con holding di partecipazioni e società di consulenza, spiega una nota della società.