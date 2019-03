Cdr Advance perfeziona acquisto single name loans per 3,5 milioni

(Teleborsa) - CdR Advance Capital ha perfezionato l'acquisto, da due intermediari finanziari nazionali, di crediti non performing, del complessivo valore nominale di Euro 3,5 milioni, vantati nei confronti del medesimo debitore e pressoché integralmente assistiti da ipoteca di primo grado insistente su di un immobile sito Roma.



L'acquisto – che ha comportato un investimento di 1,4 milioni già integralmente corrisposti alle controparti - risulta finalizzato alla successiva cartolarizzazione, in tutto od in parte, dei crediti stessi nell'ambito della operazione NPL Italian Opportunities promossa da CdR Securities srl.





