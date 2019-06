CdR Advance Capital, sottoscritto primo accordo di crowdfunding

(Teleborsa) - A valere sull'accordo quadro perfezionato in precedenza con Concrete da Borgosesia, Elle Building Srl - newco integralmente controllata dal CdR Advance Capital attraverso Dimore Evolute Srl - ha aderito al predetto accordo in previsione dell'avvio dell'intervento immobiliare di via Lattanzio 2/4 in Milano che alla stessa verrà a breve trasferito.



La campagna di crowdfunding promossa da Concrete - che avrà inizio nei prossimi giorni e sarà aperta anche al pubblico retail attraverso l'apposito portale consultabile all'indirizzo internet www.concreteinvesting.com - ha un obiettivo di raccolta ricompresa tra Euro 1 e 1,5 milioni, somma che verrà apportata a newco a titolo di aumento di capitale sociale.



