CDR Advance Capital effetta nuovo investimento in veicolo immobiliare

(Teleborsa) - CdR Advance Capital ha perfezionato un nuovo investimento nel settore delle special situation. Tramite la controllata Figerbiella, il gruppo ha effettuato un nuovo apporto di 0,415 milioni a favore di un veicolo di investimento nel quale già detiene una partecipazione del 5% acquisita lo scorso mese di giugno.



Tale quota dà diritto a beneficiare del 51% degli utili e del patrimonio netto di liquidazione e può essere convertibile in altra tipologia di partecipazione in modo da disporre della maggioranza dei diritti di voto esprimibili nelle assemblee dei soci.



A tale veicolo fa capo un portafoglio immobiliare ubicato in Lombardia che comprende tanto unità immobiliari già edificate che terreni suscettibili di valorizzazione.



Il nuovo apporto verrà tramutato, entro il 31 marzo prossimo, in una quota di partecipazione che fruirà dei medesimi diritti. © RIPRODUZIONE RISERVATA