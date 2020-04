CDP: via libera a bilancio sostenibilità, è cardine sviluppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera al primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. L'esercizio al 31 dicembre 2019 testimonia come, ad un anno dall'avvio del Piano Industriale 2019-2021, ", coerentemente con la sua ambizione di diventare il volano dello sviluppo sostenibile del Paese"., generando benefici economico-finanziari. CDP, grazie alla mobilitazione di 34,6 miliardi di risorse a favore del sistema,nazionale., con una grande attenzione anche ai più piccoli (26% con meno di 2.000 abitanti). Oltre 20.000 imprese raggiunte che hanno favorito unlungo le filiere produttive pari aAieconomici per il Paese, si aggiungono quelli. Sono oltresecondo i più alti standard di efficienza energetica, con un risparmio di suolo del 50% (grazie a riqualificazione di edifici esistenti) per interventi di social housing ecreati o mantenuti.di interventi di social housing e di interventi post calamità naturali.in studentati.