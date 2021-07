CDP Venture Capital SGR, nasce FuturED l'acceleratore dedicato a startup che operano in ambito edutech

Lunedì 12 Luglio 2021, 12:00

(Teleborsa) - Nasce oggi FuturED, il programma di accelerazione dedicato alle startup operative nell'ambito delle tecnologie applicate all'educazione e alla formazione, realizzato da un'iniziativa di CDP Venture Capital Sgr tramite il Fondo Acceleratori con una dotazione iniziale di 1,65 milioni di euro e una delibera di ulteriori 1,5 milioni per successivi follow-on post accelerazione.

Con questo programma la Rete Nazionale Acceleratori CDP si arricchisce di un altro importante snodo verso la costituzione di un network di acceleratori fisici sul territorio italiano, focalizzati nei distretti maggiormente innovativi, per aiutare la crescita di startup specializzate negli ambiti ad alto potenziale di mercato.

FuturED nasce con il supporto operativo di H-FARM, piattaforma di innovazione che contribuisce alla creazione di nuovi modelli di impresa e alla trasformazione all'educazione dei giovani e delle aziende italiane in ottica digitale e con la partnership del Dipartimento di Management, Università Ca' Foscari Venezia, in qualità di advisor scientifico e al contributo di partner industriali quali Angelini Academy – la corporate academy del gruppo Angelini –, Cisco, Istituto Europeo di Design (IED) e Vodafone Italia.

FuturED si rivolge alle startup italiane e internazionali in ambito edutech che sono interessate a sviluppare la propria idea di business in Italia. L'obiettivo del programma, che avrà una durata di 3 anni, è di selezionare e accelerare complessivamente 30 startup, 10 ogni anno, che offrono soluzioni digitali, programmi innovativi e tecnologie all'avanguardia per la didattica ed in generale per la formazione digitale dedicata a tutte le fasce d'età, dai bambini e gli adolescenti, fino agli adulti nel mondo del lavoro e pensionati, per la formazione continua.

Sono state individuate 3 aree di interesse: formazione scolastica (dalla scuola dell'infanzia a quella superiore), formazione universitaria (formazione post diploma, università, master), formazione aziendale e formazione continua.

Il programma sarà gestito da H-FARM e si svolgerà all'interno di H-FARM Campus alle porte della Laguna di Venezia, il più grande polo di innovazione in Europa, aperto a studenti, professionisti, imprenditori e appassionati di innovazione e in grado di ospitare fino a 3 mila persone.

Le startup selezionate saranno coinvolte in un percorso di crescita della durata totale di 8 mesi, di cui 4 incentrati sull'accelerazione del business e 4 di supporto alle attività di sviluppo commerciale e fundraising. Grazie alla collaborazione con i partner industriali Angelini Academy, Cisco, IED e Vodafone Italia le startup potranno confrontarsi direttamente con gli esperti del settore e avranno l'opportunità di testare la propria soluzione in contesti reali.