CDP Venture Capital presenta al Tech Transfer Day le prime startup nate con Tech4Planet

(Teleborsa) -, organizzato dapresso l'Aula Magna Carlo de Carli del, sono stati presentati i primi, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico interamente dedicato alla Sostenibilità.Presenti all'evento il Rettore del Politecnico di Milano, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital, il Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, Vice Rettrice per il Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Torinoe il Rettore del Politecnico di Bari, oltre ai rappresentanti dei big player dell'energia A2A, Iren, ENI e Intesa Sanpaolo Innovation Center, all'Assessore al Bilancio e Finanza della Regione Lombardia Davide Caparini e all'Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano Emmanuel Conte.Nato lo scorso anno su iniziativa di CDP Venture Capital, in collaborazione con il Politecnico di Milano ed il coinvolgimento del Politecnico di Torino e del Politecnico di Bari,, in parte destinate ae in parte indirizzate alspecializzati in tecnologie di frontiera strategiche per la transizione ecologica.Le risorse stanziate da CDP Venture Capital, che hanno un potenzialein 4 anni, hannoanche importanti istituzioni e player del settore energetico che hanno già co-investito in Tech4Planet, come, oltre a, che è coinvolta in qualità di corporate partner.da Tech4Planet, che ha già impegnatotecnologici e a startup. La fase di accelerazione imprenditoriale per il trasferimento delle invenzioni sul mercato sarà poi coordinata da PoliHub, l'Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, insieme a partner nazionali e internazionali.L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) stima che le tecnologie attualmente presenti all'interno dei laboratori di Ricerca siano in grado di ridurre di oltre il 70% le emissioni annuali di CO2 nel mondo. Gli investimenti in Venture Capital nel settore della Sostenibilità ambientale nel mondo hanno visto un aumento di oltre 8 volte dal 2014 al 2019 raggiungendo quota 16,2 miliardi di dollari, con un tasso di crescita 5 volte superiore a quello del Venture Capital generale.