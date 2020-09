CDP Venture Capital investe 3,5 milioni di euro in BrandOn Group

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Facilitare lo sviluppo della società, anche attraverso nuove acquisizioni, e rafforzare il suo posizionamento come uno dei principali partner tecnologici per le vendite online nel mercato europeo, con l'obiettivo di supportare il sostegno, in questo momento di emergenza Covid-19, alle Pmi italiane che desiderano sviluppare le vendite attraverso i canali digitali e marketplace internazionali. Con questo obiettivoinvestenella, marketplace expert enabler, attraverso il- già azionista al 9,1% dal 2018 con 1 milione di euro investimento – e ilIl round, che ammonta a circa 5 milioni di euro, – fa sapere Cdp in una nota – vede Cdp Venture Capital Sgr quale lead investor, in coinvestimento con, già azionisti della società.BrandOn Group, fondata da Paola Marzario nel 2012 e con sede a Milano e Napoli, è una società digitale che vende sui principali marketplace internazionali i prodotti e i brand di gruppi italiani ed europei. Il nuovo round di raccolta servirà anche a potenziare la struttura organizzativa della sede di Napoli della società."La multicanalità e la digitalizzazione sono prerogative che l'emergenza Covid-19 ha reso ancora più urgenti e fondamentali per le imprese del nostro Paese – commenta–. L'operazione mira ad accelerare lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle aziende italiane, attraverso le competenze e le tecnologie messe in campo da BrandOn Group come partner per la gestione delle vendite online attraverso i canali digitali".ha fatturato 21 milioni di euro nel 2019, in crescita del 130% sul 2018, e ha raggiunto un Ebitda di circa un milione di euro e un utile netto per la prima volta positivo. Nonostante il Covid, la Società ha raggiunto nel I semestre del 2020 un fatturato di 15 milioni, in crescita dell'85% rispetto al I semestre dell'anno precedente."Ci lusinga che Cdp Venture Capital Sgr abbia scelto la nostra società come partner per supportare le imprese italiane nel percorso verso una necessaria digitalizzazione. In un momento così delicato per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, infatti, è fondamentale abilitare le Pmi nel processo di acquisizione di tutti gli strumenti necessari all'accelerazione digitale dei propri canali di vendita –commenta–. Con l'ingresso dei nuovi capitali saremo in grado di rafforzare la struttura organizzativa della sede di Napoli della società, mediante l'inserimento di profili commerciali e IT. Si tratta di un segnale importante per l'intero settore del retail digitale, che, soprattutto in questi ultimi mesi, ha rappresentato un ruolo strategico per diverse attività che hanno visto bloccati i propri canali di vendita tradizionali".