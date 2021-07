CDP Venture Capital apre a call per l'acceleratore Fin+Tech

Lunedì 26 Luglio 2021, 11:45

(Teleborsa) - Prende il via oggi fino al 15 novembre la call dedicata alle startup che intendono partecipare al percorso di accelerazione Fin+Tech, l'Acceleratore fintech e insurtech della Rete Nazionale Acceleratori CDP, un'iniziativa di CDP Venture Capital insieme a Digital Magics, Startupbootcamp, Fintech District e SIA.

Il progetto favorirà la collaborazione tra startup e primarie aziende operanti nei settori finanziario e assicurativo, con il duplice obiettivo di far crescere le startup ed accelerare la trasformazione digitale delle aziende. Fin+Tech è un programma triennale, che prevede di accelerare 16 startup all'anno (8 in ambito fintech e 8 insurtech) per un totale di 48 startup. Le startup in fase pre-seed e seed che parteciperanno al programma riceveranno un finanziamento iniziale ed un costante supporto. Infine, migliori team avranno accesso ad ulteriori finanziamenti già stanziati dai promotori dell'iniziativa.

Ad oggi hanno già aderito al programma come Corporate Partner le società Anima Sgr, Banca Mediolanum, BNL Gruppo BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, Compass, Credito Fondiario, Excellence Consulting, e Reale Group.

L'Acceleratore Fin+Tech punta a stimolare l'innovazione in un settore strategico e guarda con un certo interesse a "Milano Hub", il centro di innovazione della Banca d'Italia. Sarà partner istituzionale dell'iniziativa anche Consob, attraverso il proprio gruppo di lavoro Consob Tech, volto a sostenere l'innovazione tecnologica in ambito fintech.

Il programma avrà sede a Milano e sarà gestito da Digital Magics, Startupbootcamp e Fintech District. Anche SIA, co-investitore e corporate partner del progetto fin dalla sua ideazione, fornirà il suo supporto attraverso il proprio know-how, le tecnologie e il forte posizionamento in open innovation.