CDP sostiene innovazione e crescita di Gualapack con finanziamento da 7,5 mln

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti supporta il piano di investimenti 2020-2024 e la crescita di Gualapack, attraverso un finanziamento di complessivi 7,5 milioni di euro. Le risorse saranno destinate a migliorare la competitività e l'efficienza dei processi produttivi del Gruppo.

Gualapack è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di imballaggi flessibili, di impianti di riempimento e di materiali da imballaggio, come pellicole e laminati.

In particolare, l'intervento di CDP andrà a sostenere l'acquisizione di macchinari e le spese per l'acquisto di licenze di processo, ovvero software e altri beni immateriali. I nuovi investimenti in ricerca e innovazione consentiranno di ottimizzare i processi produttivi garantendo maggiore efficienza sia sotto il profilo dei costi che nei tempi di produzione.

Il fatturato consolidato 2019 è stato di circa 272 milioni di euro confermando il trend positivo di crescita costante economica e patrimoniale. Inoltre, il Gruppo è presente in 7 paesi con 9 stabilimenti produttivi di cui 3 in Italia (Castellazzo Bormida, Piacenza e Carmagnola (TO) ed al 31 dicembre 2019 occupava 2.007 dipendenti, di cui 676 in Italia.

Paolo Calcagnini, Vice-Direttore Generale e Chief Business Officer CDP: ''Per CDP dare sostegno allo sviluppo di imprese come Gualapack, che rappresentano l'eccellenza del sistema produttivo italiano, è da sempre motivo di onore e di orgoglio. Gualapack è significativamente presente non solo in Italia, ma anche sui mercati internazionali grazie alla sua spiccata capacità di investire in nuove tecnologie, leva grazie alla quale ha saputo conquistare da anni una posizione di leadership nel suo mercato di riferimento".

"Questa operazione rappresenta per noi un altro passo nel processo di diversificazione delle fonti di finanziamento dedicate a supportare la crescita, il canale aperto con Cassa Depositi e Prestiti è un ulteriore mattone nella costruzione del sistema finanziario di Guala Pack dedicato a sostenere la continua crescita internazionale" - ha dichiarato Michele Guala, presidente della Guala Pack.

