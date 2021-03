10 Marzo 2021

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti sostiene la crescita sostenibile e lo sviluppo internazionale di LU-VE, società attiva nel settore degli scambiatori di calore, quotata a Piazza Affari, attraverso un finanziamento da 30 milioni di euro.

Attraverso le risorse messe a disposizione da CDP, il Gruppo proseguirà nell'implementazione di importanti investimenti previsti dal piano industriale con particolare attenzione alla crescita sul mercato nazionale ed estero e alla ricerca di soluzioni all'avanguardia e sempre più green.

Gli investimenti in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione verteranno principalmente sull'ottimizzazione e ampliamento delle gamma di prodotti esistenti. Inoltre, in linea con il piano di efficientamento energetico e crescita sostenibile, una parte del finanziamento sarà dedicato all'installazione di impianti e macchinari per la produzione di scambiatori a basso consumo energetico e ridotta emissione sonora per i quali è prevista l'apertura di un nuovo stabilimento negli Stati Uniti.

LU-VE Group, con un fatturato complessivo di circa 420 milioni di euro pro-forma nel 2019, realizzato per l'80% nei mercati esteri, vanta una ramificata rete internazionale di 16 stabilimenti produttivi in Europa, Russia, Cina, India e Stati Uniti.

"L'attenzione alla sostenibilità rappresenta fin dalla nostra fondazione, uno dei nostri tratti distintivi", ha affermato Matteo Liberali, Amministratore Delegato e socio di LU-VE, spiegando "stiamo potenziando sempre di più l'impiego nei nostri scambiatori di calore dei fluidi refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca e propano) con zero o bassissimo ODP (Ozone Depletion Potenzial) e GWP (Global Warming Potential)".

Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale e Chief Business Officer CDP, ha affermato che questa operazione "conferma la volontà di CDP di essere a supporto delle aziende che si distinguono per continui percorsi di crescita sostenibile e per una forte proiezione all'internazionalizzazione".