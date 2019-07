CDP, SIMEST acquista il 49% di Alerion Spain

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società che insieme acostituisce il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo, sosterrà lo sviluppo di Alerion in Spagna. Alerion Clean Power e SIMEST, infatti, hanno sottoscritto un accordo che prevede un- da effettuarsi in forma mista tra aumento di capitale sociale e finanziamento soci per complessivi- che sarà diretto ad affiancare Alerion, per il tramite della sua controllata locale Alerion Spain, nell'acquisizione, già completata in data 26 giugno 2019, di Comiolica SL, società titolare di un parco eolico operativo in Spagna (in provincia di Teruel) con una potenza installata pari a 36 MW.A seguito dell'aumento di capitale,, mentre Alerion Clean Power manterrà il controllo con il 51% del capitale sociale.