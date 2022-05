CDP Reti, sottoscritto prestito ponte a breve termine di 750 milioni

Mercoledì 25 Maggio 2022, 19:30







(Teleborsa) - CDP Reti, nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento dell'attuale indebitamento, comunica che è stato sottoscritto in data odierna un

contratto di finanziamento ponte a breve termine (c.d. Bridge Loan), per un importo complessivo di 750 milioni di euro, della durata di 12 mesi e con opzione di estensione per ulteriori 6 mesi.



Il finanziamento potrà essere a sua volta rimborsato mediante l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario.



I proventi del Bridge Loan saranno utilizzati da CDP Reti per rimborsare integralmente l'indebitamento derivante dal prestito obbligazionario emesso nel 2015 e in scadenza in data 29 maggio 2022.



Il Bridge Loan è stato concesso da un pool di banche e dalla società controllante Cassa Depositi e Prestiti.