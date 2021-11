CDP RETI, CdA delibera acconto sul dividendo 2021 di 311,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di CDP RETI ha approvato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2021 di 311,3 milioni di euro (pari a 1.927,37 euro per azione). L'acconto sul dividendo, che sarà pagato entro il 30 novembre 2021, è stato deliberato sulla base della situazione contabile della società al 30 giugno 2021, che registra un utile netto di circa 311,3 milioni di euro e riserve disponibili per circa 3,369 miliardi di euro.

Inoltre, il CdA - a seguito delle dimissioni dell'amministratore Yunpeng He (a suo tempo designato dall'azionista State Grid Europe Limited) - ha cooptato Qinjing Shen, ai sensi del vigente patto parasociale, quale nuovo amministratore espressione della stessa State Grid Europe Limited. Il board "ha ringraziato Yunpeng He per il contributo dato negli ultimi anni come amministratore di CDP RETI", si legge in una nota.

CDP RETI è un veicolo di investimento partecipato da Cassa Depositi e Prestiti Spa (59,1%), State Grid Europe Limited, gruppo State Grid Corporation of China (35%), e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle partecipazioni in Snam (31,35%), Terna (29,85%) e Italgas (26,02%).