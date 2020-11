CDP prima istituzione italiana ad aderire al Nasdaq Sustainable Bond Network

(Teleborsa) - Gli schermi della Nasdaq Tower nell'iconica Times Square a New York si sono colorati di verde, bianco e rosso, il logo di Cassa Depositi e Prestiti, proiettato oggi per celebrare il suo ingresso nel Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma gestita da Nasdaq dedicata alla finanza sostenibile che riunisce investitori, emittenti, banche d'investimento e organizzazioni specialistiche.

L'adesione alla piattaforma, che fornisce informazioni finanziarie standardizzate e dati sugli impatti in riferimento agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle società emittenti, è avvenuta a conclusione delle celebrazioni del 170° anniversario della società guidata dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo e dal presidente Giovanni Gorno Tempini.

Il Gruppo CDP è la prima istituzione finanziaria italiana ad aderire al network, che le consentirà di allargare ulteriormente la platea di potenziali investitori a livello internazionale, con particolare attenzione agli investitori sostenibili (Socially Responsible Investors).

Lo sbarco sul Nasdaq Sustainable Bond Network è solo l'ultimo tassello di unche ha scelto di orientare il proprio approccio strategico ai, per contribuire con la propria azione quotidiana al raggiungimento dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 delle,.

L'iniziativa conferma il ruolo di leader in Italia nella finanza sostenibile ricoperto da CDP, che dal 2017 è presente sul mercato delle obbligazioni sostenibili con Social e Sustainable Bond dedicati alla generazione di un impatto tangibile per il territorio. Tra il 2017 e il 2020, CDP ha infatti effettuato 6 emissioni sostenibili per un valore complessivo di oltre 4 miliardi di euro, accreditandosi come uno dei principali emittenti Social sul mercato europeo.

"CDP sarà il primo emittente italiano ad aderire al network internazionale, confermando l'importante ruolo che l'istituzione ha assunto nel corso dell'ultimo triennio, anche sui mercati internazionali", ha affermato l'amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, aggiungendo che questa iniziativa "dimostra la validità della strategia adottata con il piano industriale 2019-2021, un piano basato su principi di sostenibilità, che si traducono in un impatto positivo per le imprese e per il territorio".

