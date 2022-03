CDP presenta liste candidati per rinnovo cariche Snam e Italgas

Giovedì 31 Marzo 2022, 13:30







(Teleborsa) - CDP ha presentato le liste per il rinnovo delle cariche sociali di Snam e Italgas, di cui detiene delle quote rispettivamente del 31% e del 26% tramite CDP Reti.



Per quanto concerne Snam, di cui CDP Reti detiene 31,35% del capitale, la lista presentata indica la candidatura di Monica De Virgiliis quale Presidente e Stefano Venier quale nuovo Amministratore delegato, assieme ai consiglieri Qinjing Shen, Massimo Bergami e Augusta Iannini, entrambi indipendenti, Alessandro Tonetti e Francesca Fonzi.



Perla carica di Sindaco effettivo si segnalano Gianfranco Chinellato e Ines Gandini e Sindaci supplenti Maria Gimigliano e Federico Sambolino.



Per il rinnovo degli organi sociali in Italgas, di cui CDP Reti detiene il 26,01% del capitale, sono indicati Benedetta Navarra quale Presidente e Paolo Gallo confermato Amministratore delegato. Gli altri amministratore sono Qinjing Shen, Maria Sferruzza, Manuela Sabbatini, Claudio De Marco, Lorenzo Parola, Antonella Guglielmetti e Maurizio Santacroce.



Alla carica di Sindaco effettivo vengono proposti Paola Maria Maiorana e Maurizio Di Marcotullio e quale Sindaco supplente Stefano Fiorini.