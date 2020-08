CDP, nuova partnership con TDB per promuovere finanza d'impatto in Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sostenere le Pmi locali colpite dalla crisi pandemica e ampliare le opportunità di export per le imprese italiane attive sul territorio. Con questo obiettivonel suo ruolo di, ha perfezionato la prima operazione di finanza d'impatto in favore dellatra le principali istituzioni multilaterali attive in Africa nella promozione del commercio e dell'integrazione economica regionale. L'operazione – spiega Cdp in una nota – prevede la concessione di unaper favorire lo sviluppo nei settori dell', delledellae dell'deie dellaGrazie al finanziamento di Cdp, Tdb potrà sostenere le Pmi locali operanti in settori chiave colpiti dalla crisi pandemica di Covid-19, contribuendo a stabilizzare il sistema delle relazioni economiche eLa nuova partnership consentirà a Cdp di supportare proposte progettuali innovative pere ampliare leL'operazione inserisce Cdp nel novero delle, tra le quali la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw), Commonwealth Development Corporation (Cdc), Agence Française de Développement (Afd) e African Development Bank (Afdb)."La partnership strategica con Tdb consentirà a Cdp di supportare iniziative ad alto impatto in Africa e sostenere l'interscambio commerciale con le imprese italiane nell'ambito di filiere sostenibili – ha dichiarato–. Il finanziamento rafforza il ruolo di Cdp nel panorama della finanza per lo sviluppo sostenibile e conferma il nostro impegno verso il raggiungimento degli SDGs nei settori di eccellenza del sistema Italia". Con questo progetto, Cdp contribuisce, infatti, al raggiungimento degli, favorendo l'accesso al credito delle imprese locali e internazionali che investiranno in innovazione e produttività sostenibile nei settori di interesse.