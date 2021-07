CDP, nel primo semestre utile netto consolidato sale a 1,4 miliardi

Venerdì 30 Luglio 2021, 18:15

(Teleborsa) - Il Gruppo Cdp ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile netto consolidato complessivo, includendo tutte le altre società partecipate (anche quelle sulle quali la Capogruppo non esercita direzione e coordinamento), di 1,4 miliardi di euro. Un risultato in crescita di 2 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2020 in cui il Gruppo aveva registrato una perdita netta di -0,7 miliardi. Per la Capogruppo Cdp spa l'utile netto è risultato pari a 1,4 miliardi di euro, in lieve crescita (+2%, pari a +0,03 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Questi i risultati che emergono dalla Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021 approvata oggi dal Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti spa.

Nel primo semestre 2021 – si legge nella Relazione – sono state mobilitate risorse a beneficio di Imprese, Infrastrutture, Pubblica Amministrazione e Cooperazione Internazionale per 11,6 miliardi di euro a livello di Gruppo (in aumento rispetto al primo semestre 2020, +3,8 mld di euro, +50%) e 11,5 miliardi di euro a livello di Cdp spa, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 (+3,9 miliardi di euro, +50%), anche grazie a 5,2 miliardi di euro di rifinanziamento di mutui MEF alle Regioni (pari a 0,7 miliardi di euro nel primo semestre 2020).

Cdp segnala la crescita del risparmio postale, che raggiunge i 279 miliardi di euro (275 miliardi di euro a fine 2020).

Il totale attivo consolidato si attesta a 514,8 miliardi di euro e risulta in aumento dello 0,5% (pari a 2,4 miliardi di euro) rispetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

La raccolta complessiva è pari a 423,9 miliardi di euro, in aumento dell'1,6% rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente.

Il patrimonio netto consolidato è pari a 32,3 miliardi di euro, di cui 18,7 miliardi di euro relativi al patrimonio netto del Gruppo.