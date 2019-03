CDP, nel 2018 utile netto a 4,3 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I risultati del 2018 di- confermano il ruolo chiave svolto dal Gruppo a sostegno dell'economia italiana. Il Gruppo CDP ha(in aumento del 6,9% rispetto ai 33,7 miliardi dell'esercizio precedente) e ha consentito, con la sua attività, di attrarre 27 miliardi di euro di risorse aggiuntive di investitori privati e altre istituzioni territoriali, nazionali e sovranazionali,Per il supporto alle Imprese - attraverso finanziamenti, investimenti e garanzie offerti dal Gruppo - sono stati mobilitati 30,2 miliardi di euro (84% del totale).In favore del settore Government, Pubblica Amministrazione e Infrastrutture sono stati mobilitati 5,5 miliardi di euro (15% del totale); 0,3 miliardi di euro sono stati infine destinati ad investimenti nel Real Estate (1% del totale).(4,5 miliardi di euro nel 2017) di cui 2,9 miliardi di euro di pertinenza della Capogruppo (in linea con il 2017). L'utile netto della capogruppo è pari a 2,5 miliardi, in crescita del 15,3%, "principalmente grazie all'aumento del margine di intermediazione, che si è attestato a 3,8 miliardi (+32,6%)"., in crescita dell'1,3% rispetto all'esercizio precedente.ed a 24,1 miliardi di euro (+4,3%) a livello di Gruppo.