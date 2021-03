© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -negli ultimi due anni ha erogato circaa più di. Lo ha ricordato la stessa istituzione finanziaria italiana in occasione deltrasmesso in diretta streaming sulla piattaforma CDP Live questa mattina - a cui hanno partecipato l'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Milano Cristina Tajani, il Direttore Generale Finlombarda Giovanni Rallo, la Presidente di Sipcam Oxon Nadia Gagliardini, il Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Lombardia Alvise Biffi e il Responsabile della Divisione CDP Imprese Nunzio Tartaglia – dove sono state illustrate le principali evidenze emerse dallo studiocoordinato da Andrea Montanino, Chief Economist del Gruppo CDP.Dalla ricerca è emerso che la Lombardia rappresenta ladel, con undi quasidi euro nel 2019, pari al 22,4% del totale nazionale. Tuttavia, sebbene da sempre inserita nel novero delle realtà economiche più dinamiche d'Europa già prima della crisi Covid, la "locomotiva" d'Italia mostrava una perdita di competitività rispetto alle aree considerate come "motori d'Europa" (le regioni di Baden- Württemberg, Rodano-Alpi e Catalogna)."Per far fronte alla crisi e favorire il rilancio del tessuto economico e sociale della regione e del sistema Paese, la Lombardia può far leva su alcuni settori che costituiscono delle– si legge in una nota della stessa CDP – In particolare, le cinque eccellenze individuate dalla ricerca sono:". "In questo contesto e per far fronte alle principali sfide che la regione è chiamata ad affrontare, come il mantenere la capacità attrattiva e il saper colmare il gap con le altre grandi regioni d'Europa – prosegue – la Lombardia dovrà essere in grado di orientarsi verso la, rafforzare le infrastrutture deie dellae portare a termine il percorso diin atto".Cassa Depositi e Presti ha inaugurato la nuovadilo scorso dicembre "con l'obiettivo di essere ancora più vicina e dare maggior supporto alle circa 50.000 imprese del territorio". Le aziende coinvolte sono Large Corporate, Mid Cap e PMI operanti in diversi settori, fra i quali, in particolare, manifatturiero, meccanico, farmaceutico, agroalimentare e servizi. Negli ultimi mesi, fra le operazioni dirette finalizzate in Lombardia da Cassa Depositi e Prestiti, si segnalano, ad esempio, quelle con Saviola, Esprinet, Bracco e Amplifon., Vice Direttore Generale CDP ha dichiarato: "La Lombardia dispone di molte eccellenze da cui ripartire. Pensiamo, ad esempio, al settore della ricerca, dell'innovazione e formazione che rappresenta un asset fondamentale non solo come traino per l'economia lombarda, ma anche come elemento in grado di formare e trattenere sul territorio capitale umano, aumentando così la produttività di tutto il sistema Paese. Da questa e dalle altre eccellenze bisogna partire per favorire la ripresa del sistema economico lombardo, ma non solo. Infatti,la rilevanza della Lombardia nell'economia del Paese è tale che la ripartenza post-Covid della regione risulta decisiva per accompagnare l'Italia fuori dalla crisi e inserirla stabilmente in un contesto europeo più dinamico. L'apertura della sede di Milano, avvenuta due mesi fa, vuole testimoniare l'impegno di CDP per favorire questo percorso, ancor di più in questo momento di incertezza legato all'emergenza da Covid-19".