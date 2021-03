© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono circadi euro, favore di 117 enti, i fondi mobilitati in Toscana danegli ultimi due anni. Nel 2020, in particolare, CDP haper un debito residuo complessivo di circa 1,4 miliardi di euro: queste operazioni hanno liberato risorse per oltre 70 milioni di euro, utili alle amministrazioni per far fronte all'emergenza sanitaria.Tra i progetti di CDP sul territorio ci sono quelli per l'a con la Provincia di Siena, i Comuni di Scandicci, Calenzano, Bagno a Ripoli e la Città Metropolitana di Firenze. Cassa Depositi e Prestiti ha poi collaborato con la provincia di Arezzo su progetti di edilizia scolastica e iniziative legate alla, oltre ad aver stipulato il primo protocollo in ambito universitario con l'Università di Pisa.Per comprenderne meglio bisogni e aspettative e per condividere riflessioni su tematiche di interesse comune, CDP ha anche organizzato un ciclo di eventi online in collaborazione con Anci e gli amministratori locali. Questi incontri hanno una duplice valenza, ha spiegato, vice direttore generale e Chief Business Officer CDP: "Da un latoe dall'altro permettono di illustrare il supporto integrato a 360 gradi offerto a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, sottolineando il fatto che, ma offra servizi sempre più numerosi che permettono, ad esempio, lo sviluppo delle infrastrutture, interventi di efficienza energetica e progetti di social housing"."La recentetestimonia l'impegno di CDP al fianco delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in questo momento di incertezza dovuto all'emergenza da Covid-19", ha aggiunto Calcagnini.