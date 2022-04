CDP, Massoli: "Piano strategico punta a creare standard avanguardia"

(Teleborsa) - Cambiamento climatico, crescita inclusiva, sostegno alle filiere produttive, innovazione e digitalizzazione: sono queste le 4 aree prioritarie di intervento delineate dal Piano strategico 2022-2024 di CDP approvato a novembre dello scorso anno. Lo ha ricordato Fabio Massoli, Deputy Chief Financial Officer di CDP, nel suo intervento all'ESG Investment Forum de Il Sole 24 Ore.

"Con il nuovo Piano, CDP ambisce a creare degli standard d'avanguardia, con particolare attenzione ai criteri ESG, che diventino riferimento per il mercato, seguendo un approccio di addizionalità e selettività", ha spiegato Massoli, sottolineando che "CDP ha previsto fattori premianti per i progetti con forte impatto ESG".

"Questo credo che possa rappresentare un punto di svolta per l'evoluzione di questa tipologia di mercato - ha aggiunto - perché attraverso la creazione di incentivi è possibile far crescere il mercato, rendendolo non solo più grande in termini di volumi, ma anche maggiormente accessibile a una platea più ampia di soggetti".

"CDP, inoltre, si sta dotando di strumenti interni che consentano di misurare la capacità di generare impatto a lungo termine per la collettività", ha detto Massoli, aggiungendo "fra pochi giorni sarà reso pubblico il Bilancio integrato di sostenibilità di Gruppo, giunto quest'anno alla seconda edizione. Posso anticipare che, sulla base dei modelli di valutazione ex post che CDP sta applicando, nel 2021 è stato creato o mantenuto un numero significativo di posti di lavoro in Italia, soprattutto a favore delle donne e dei giovani, e sono state realizzate infrastrutture ad elevato impatto sociale, sia attraverso progetti di social housing, sia tramite interventi nei settori della rigenerazione e riqualificazione urbana, in ambiti quali la sanità e la transizione energetica".