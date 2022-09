CDP lancia nuova emissione Sustainability

Lunedì 12 Settembre 2022, 20:15







(Teleborsa) - CDP ha lanciato l'ottava emissione Sustainability a valere sul "CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework". I fondi saranno destinati al supporto di iniziative green, in particolare alle energie rinnovabili ed all'efficientamento idrico ed energetico, e di iniziative social, tese al supporto delle infrastrutture sociali e della cooperazione internazionale.



Gli asset selezionati come eligible ai fini dell'emissione sono coerenti con le priorità individuate nell'ambito del Piano Strategico 2022-2024 di CDP: «Cambiamento climatico e tutela dell'ecosistema», «Crescita inclusiva e sostenibile» e «Ripensamento delle catene del valore».



Societe Generale è Joint Lead Manager dell'operazione, che contribuisce a rafforzare ulteriormente l'impegno di CDP nel supporto alla transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.