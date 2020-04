CDP lancia con successo il Covid-19 Social Response Bond, maxi domanda del mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ancora in campo a sostegno delle imprese italiane e del territorio duramente colpiti dall'dopo le misure straordinarie per. La società guidata daha, infatti,che ha fatto il pieno con una domanda quasi doppia rispetto all'ammontare emesso di 1 miliardo di euro. Gli. Un'emissione, sottoscritta da oltre(il 17% esteri) destinata a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni nella drammatica fase che il Paese sta vivendo.Il nuovo, ha evidenziato l'Amministratore delegato di CDP"conferma la propria vicinanza al Paese in un momento di grande difficoltà. Grazie a questa operazionein un'ottica di rafforzamento della loro capacità di risposta alla situazione di crisi in atto e di rilancio". La domanda registrata, secondo Palermo, "dimostra la crescente attenzione degli investitori nei confronti di iniziative ad alto impatto sociale e ambientale, oltre a rappresentare un segnale positivo nei confronti dell'Italia".finalizzate sia asia, in linea con la mission di CDP, perattraverso investimenti di. Tra le iniziative concrete rientrano ladell', sia in forma diretta che indiretta per il tramite del sistema bancario e il supporto finanziario agli enti territoriali per rafforzare il sistema sanitario locale garantendo l'accesso da parte di tutti ai servizi sanitari.Ledel "COVID-19 Social Response Bond" – emesso ai sensi del, il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell'ammontare di– hanno le seguenti caratteristiche:(aprile 2023) con una cedola annua lorda pari a 1,500%;(aprile 2027) con una cedola annua lorda pari a 2,000%. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Morgan Stanley,, Santander, Société Generale e UniCredit hanno agito da