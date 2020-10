CDP investe nel fondo VER Capital per continuare a sostenere le PMI

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti continua a supportare la crescita delle PMI con nuovi strumenti di accesso al credito. E' stato annunciato oggi un investimento di 30 milioni di euro nel fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII, promosso da Ver Capital SGR. Questo investimento si aggiunge a quello già deliberato dal Fondo Europeo per gli Investimenti e da altri importanti investitori istituzionali per ampliare l'accesso al credito delle PMI.

Il Fondo Ver Capital ha un obiettivo di raccolta di 300 milioni di euro, con una strategia d'investimento che prevede un‘ampia diversificazione di portafoglio con un target di circa 50 investimenti e, in via prevalente, focus su imprese con meno di 500 dipendenti. Il modello operativo adottato dal Fondo consentirà di finanziare le PMI all'avanguardia, orientate all'export e con una governance trasparente, attraverso prestiti, in modalità direct lending, o con l'emissione di bond.

L'approccio d'intervento del Fondo è in linea con il Piano Industriale 2019-2021 di CDP, che prevede specifiche linee di intervento a supporto delle PMI e delle Small-Mid Cap, soprattutto in questo periodo di ripartenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Nunzio Tartaglia, Responsabile della Divisione CDP Imprese, commentando l'investimento, ha sottolineato che "CDP prosegue con il piano di supporto alle PMI e alle Small-Mid Cap italiane, in particolare con la grave emergenza sanitaria che colpisce il nostro territorio". L'investimento in fondi di credito diversificato - ha aggiunto si propone di "raggiungere aziende che per dimensione propria o dello specifico intervento, non sono raggiungibili da CDP in modalità diretta".

L'Ad di Ver Capital SGR , Andrea Pescatori, ha affermato "siamo molto soddisfatti che CDP, in seguito ad un processo di due diligence particolarmente intenso e dettagliato, sia diventata uno dei cornerstone investors del nostro Ver Capital Credit Partners SMEs VII". "Questo nuovo fondo - ha aggiunto - supporta le necessità di investimento delle imprese industriali con un'ottica di medio-lungo termine, che senz'altro è uno degli aspetti determinanti per uscire dalla crisi economica in atto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA