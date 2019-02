CDP, il Cda delibera aumento partecipazione in TIM

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) aumenterà la propria quota in TIM. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'acquisto di ulteriori azioni della società di telecomunicazioni.



"Tale investimento - rende noto un comunicato - si pone in una logica di continuità con gli obiettivi strategici sottesi all'ingresso nel capitale di TIM deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 5 aprile 2018, è coerente con la missione istituzionale di CDP a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali e vuole rappresentare un sostegno al percorso di sviluppo e di creazione di valore, avviato dalla società in un settore di primario interesse per il Paese". © RIPRODUZIONE RISERVATA