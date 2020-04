Cdp, garanzie fino a 100 miliardi

Garanzie fino a 100 miliardi, impegno di risorse di 2 miliardi come finanziamento ponte alle imprese, in attesa del decreto attuativo dell'art. 57 del Cura Italia, più mutui sospesi agli enti locali e la costituzione della Fondazione Cdp per la ricerca e lo sviluppo. Sono in estrema sintesi le decisioni principali assunte dal cda della Cassa iniziato alle 11 di giovedì 2 aprile. Il board ha anche approvato il bilancio che registra un utile di 2,7 miliardi con la dispobibilità di dare il dividendo al Tesoro e Fondazioni. Il piatto forte sono le garanzie per sostenere i piani di rilancio delle imprese: fino a 100 miliardi attivati come effetto moltiplicatore di uno stanziamento di 5 miliardi. Ultimo aggiornamento: 14:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA