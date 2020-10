CDP, finanziamento di 15 milioni di euro a Liu Jo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha sostenuto i piani di crescita di– storico brand del fashion italiano, impegnato nella produzione di capi d'abbigliamento di alta gamma e relativi accessori, distribuiti in tutto il mondo – attraverso un contratto di. Le risorse – spiega Cdp in una nota – hanno come obiettivo principale ilfinalizzato all'innovazione di prodotto e alla crescita dimensionale e internazionale del Gruppo.Il– presente in 48 nazioni e 4 continenti con organico di quasi 800 dipendenti, circa 510 punti vendita monomarca e oltre 6200 multimarca nel mondo – ha une, a fine 2019, in seguito al lancio del, ha portato a termine le dei suoi storici marchi (), presenti nel mondo all'interno di oltre 500 punti vendita, di cui 31 tra boutique e shop monomarca. La solidità economica e patrimoniale del Gruppo – si legge nella nota – ha consentito di affrontare l', mantenendo invariato il Piano di investimenti finalizzato ad un'ulteriore crescita ed espansione."Il supporto a Liu Jo risponde alla volontà di Cdp di affiancare le migliori Mid Cap italiane, che intendono sostenere la qualità del Made in Italy in Italia e nel mondo – commenta–. Negli anni Liu Jo ha saputo costruire un invidiabile posizionamento competitivo ed un brand fortemente conosciuto, grazie alle capacità manageriali del suo fondatore Marco Marchi che da sempre ha investito in innovazione di prodotto, ricerca e sviluppo di nuovi materiali, iniziative di marketing e nella corretta combinazione di capacità economiche e produttive. Tutto questo ha consentito al Gruppo di intraprendere un percorso di costante crescita, che siamo sicuri proseguirà, nonostante l'attuale contesto emergenziale, anche grazie al nostro supporto che ci vede sempre più vicino alle imprese e al territorio"."L'incontro con Cassa Depositi e Prestiti – ha affermato– rappresenta la volontà della nostra azienda di voler ampliare la platea dei partner e stakeholder finanziari attenti ai nostri progetti di crescita e di voler essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Sono stato sin da subito entusiasta dell'avvio dei rapporti, in quanto credo fortemente nella missione istituzionale di vicinanza alle imprese ed ai territori che Cdp sta mettendo in atto attraverso la sua nuova organizzazione ma soprattutto le sue persone. L'operazione recentemente conclusa dimostra l'attenzione e disponibilità avuta da Cdp nell'ascoltare le nostre esigenze, mettendo a nostra disposizione tutti gli strumenti che potessero soddisfarle, ma anche la capacità di saper valutare il nostro business ed i nostri piani industriali, offrendo consulenza e supportandoci in questa fase delicata di ripresa post Covid-19. Possiamo quindi proseguire con serenità nei nostri piani di crescita economica e dimensionale, con l'auspicio che sia solo un primo passo per una relazione che andrà sicuramente a consolidarsi in futuro, su basi di reciproca soddisfazione".