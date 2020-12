© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha firmato un contratto di finanziamento con ladel valore di circae della durata diper l'acquisto dida destinare, in particolare, al Centro Covid Pegaso di Prato per fronteggiare l'emergenza sanitaria daLe risorse, si spiega in una nota, saranno dedicate per circaall'acquisto, da parte della Regione Toscana, di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili. Più diverranno, invece, utilizzati come contributi agli investimenti per le attrezzature sanitarie a favore delle Aziende sanitarie, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli altri Enti che fanno parte del Servizio Sanitario della Regione Toscana."Il centro Covid è stato realizzato a tempo di record, neanche un mese, e i lavori affidati con somma urgenza sono stati conclusi addirittura in anticipo rispetto a quanto stabilito; abbiamo sostenuto interamente il costo, 5 milioni – ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana,– Questo è il modo in cui la Toscana, in piena pandemia, conferma la scelta di concretezza e al servizio dei nostri cittadini. Siamo orgogliosi e più che mai determinati a usare le risorse con efficienza per strutture che rimangano permanentemente sul territorio. Ringraziamo CDP, perché questa sarà l'occasione per portare avanti l'impegno in una situazione così delicata e perché crediamo che anche l'attenzione di Cdp per il territorio possa incarnare lo spirito della nostra regione"."In un momento ancora così complesso e delicato, questo finanziamento rappresenta un sostegno importante alla sanità regionale toscana, soprattutto alla luce della natura degli acquisti che verranno realizzati grazie alle risorse messe a disposizione. Cassa Depositi e Prestiti, conscia delle sfide che i territori si trovano ad affrontare, rafforza la vicinanza agli Enti territoriali anche per fronteggiare l‘emergenza Covid-19 e favorire la ripartenza", ha dichiarato, Vicedirettore Generale e Chief Business Officer di CDP.