CDP, finanziamento di 10 milioni di euro a Sammontana

(Teleborsa) -supporta i piani di crescita del, attraverso un contratto di finanziamento di complessivi. Le risorse – fa sapere Cdp in una nota – hanno come obiettivo principale il completamento di investimenti finalizzati alla crescita dimensionale del Gruppo.Presente sui mercati con marchi propri () e con marchi in licenza (), Sammontana è leader nazionale nella produzione e distribuzione di gelati, della pasticceria surgelata e nella realizzazione di prodotti con "private label" della Gdo. Completa la gamma dei surgelati la commercializzazione di prodotti salati (pane, focacce, piatti pronti) con il marchio BonChef. Il Gruppo opera direttamente attraversodislocate sul territorio italiano impiegando, distribuisce i prodotti attraverso una rete di circae ha recentemente intrapreso un percorso di internazionalizzazione con l'apertura dellaIldi circa– si legge nella nota – ha confermato il positivo trend di costante crescita economica e patrimoniale, che ha consentito al Gruppo di affrontare l'impatto dovuto all'emergenza epidemiologica, mantenendo invariato il Piano di investimenti finalizzato ad un'ulteriore crescita ed espansione."Il supporto a Sammontana – ha affermato– risponde alla volontà di Cdp di sostenere le migliori Mid Cap italiane, già affermate nel settore di riferimento e che intendono aumentare la propria competitività anche in ambito internazionale. Sammontana, storica realtà italiana ora guidata dalla terza generazione, ha saputo costruirsi negli anni un invidiabile posizionamento competitivo, grazie a iniziative di marketing ed innovazione di prodotto e alla corretta combinazione di capacità economiche e manageriali, tra cui l'attenzione a temi di governance, ESG e trasparenza informativa di bilancio. Tutto questo ha consentito al Gruppo di intraprendere un continuo percorso di crescita, che siamo sicuri proseguirà nonostante l'attuale contesto emergenziale"."L'accordo con Cassa Depositi e Prestiti – ha commentato l– rappresenta la volontà della nostra azienda di ricercare interlocutori nel mondo finanziario che siano complementari a quelli che da sempre abbiamo trovato nel sistema bancario. Confidiamo che questo sia un primo passo di avvicinamento per valutare ulteriori ipotesi di collaborazione orientate anche ad una progressiva penetrazione dei mercati esteri. Abbiamo la consapevolezza che Cdp è in grado di mettere a disposizione di una media azienda come Sammontana diversi strumenti che possano supportarci sia a superare questo fase delicata che a proseguire il nostro percorso di crescita organica. L'attenzione e la disponibilità che abbiamo trovato negli interlocutori di Cdp nel centrare questo primo obiettivo ci fa ben sperare per raggiungere insieme nuovi traguardi".