Cdp cede partecipazione in Fsi sgr

Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la controllata Cdp Equity, ha perfezionato la cessione della quota del 39% di Fsi sgr, valorizzando così l'intera partecipazione detenuta. All'operazione è stata data esecuzione dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione di Banca d'Italia.



L'operazione è in linea con il Piano Strategico di Cdp, che prevede una razionalizzazione e rotazione delle partecipazioni esistenti quando vengono raggiunti gli obiettivi prefissati.



La quota è stata rilevata dalla stessa Fsi sgr, che proseguirà lo sviluppo come gestore indipendente e autonomo, avendo consolidato il proprio ruolo nel settore del private equity in Italia.

Fsi gestisce il fondo Fsi I che, per dimensioni, si colloca fra i maggiori fondi europei di investimento di capitale di rischio concentrati su un singolo paese. Gli impegni di capitale complessivi di Fsi I sono pari a circa 1,4 miliardi di euro.

La compagine degli investitori del fondo è eterogenea per asset class e geograficamente diversificata, includendo Cassa depositi e prestiti, il Fondo europeo per gli investimenti, banche, assicurazioni e asset manager europei, fondazioni bancarie, casse di previdenza, family office di gruppi industriali e fondi sovrani di Medio Oriente, Estremo Oriente e Asia Centrale, alcuni dei quali hanno già operato con il team di FSI nella pregressa esperienza di Fondo Strategico Italiano.

Il fondo offre agli investitori la possibilità di combinare solidi rendimenti degli investimenti con un accesso unico alle aziende del mid-market italiano che presentino potenzialità di crescita nei settori industriali, quali la meccanica, l’industria alimentare e la sua distribuzione, il lusso, la moda, il design, la farmaceutica e, in generale, nei business services.

Con oltre 3000 aziende incluse nel perimetro di investimento, le opportunità nella pipeline del fondo sono molto ampie e settorialmente diversificate.